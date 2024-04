Bei der Suche nach einer Trasse für eine neue Güterzugstrecke zwischen Mannheim und Karlsruhe gibt es Verzögerungen.

Speyer wäre von zwei der zuletzt noch acht möglichen Trassen betroffen. Die für dieses Jahr erwartete Entscheidung zur bevorzugten Variante kann laut Bahn erst Anfang 2025 fallen. Hintergrund ist, dass diese von einer Zugzahlenprognose für das Jahr 2040 abhängig ist, die aktuell Gutachter erarbeiten. Sie werde nicht rechtzeitig vorliegen, um schon dieses Jahr zu einer Vorentscheidung zu kommen.

Gegen eine Schwerlasttrasse durch die Vorderpfalz wendet sich eine Bürgerinitiative, die zu zwei zweistündigen Fachexkursion unter der Leitung von Volker Ziesling einlädt: am Samstag, 27. April, in Mechtersheim (14 Uhr ab dem Pumpenhaus in der Kirschenallee) und am Samstag, 4. Mai, in Speyer (14 Uhr ab der „Waldeslust“).