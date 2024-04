Streicht die Deutsche Bahn infolge von Haushaltskürzungen Neubauprojekte? Die Speyerer Bürgerinitiative (BI) „David – Keine Schwerlasttrasse durch die Vorderpfalz“ glaubt das nicht. Sie kämpft gegen den linksrheinischen Verlauf der geplanten Gütertrasse Mannheim-Karlsruhe und sieht ein neues Alarmsignal.

„Das Großprojekt wird munter weitergeplant“, so der Kenntnisstand von Volker Ziesling, Sprecher der BI. Die vor allem aus Speyer und Limburgerhof stammenden Mitglieder kritisieren die Pläne der Bahn, nach denen ein Teil der Streckenvarianten die Speyerer Gemarkung durchschneidet sowie an umliegende Gemeinden heranrückt. Zweifel an Neubauprojekten der Bahn waren zuletzt wegen deren Sparzwängen aufgekommen.

Die BI hat nun drei Ortsbegehungen angesetzt, bei denen sie Bürgern die negativen Folgen des Projekts vorstellen will: am 20. April in Limburgerhof, am 27. April in Mechtersheim und am 4. Mai in Speyer (jeweils 14 Uhr).

Mit Sorgen sieht Ziesling die Ankündigung des Ausflugslokals „Waldeslust“ in Speyer-Nordwest, wegen des möglichen Bahntrassen-Baus vorerst nicht zu öffnen und ein eigenes Bauprojekt zurückzustellen: „Ich sehe darin auch ein Signal für mögliche Wertverluste von anderen Objekten.“ Betroffen seien Immobilieneigner im Bereich der möglichen Trasse.