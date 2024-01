Oberligist FV Dudenhofen hat den Testspielsieg beim 3:1 (1:0) gegen die Bundesliga-A-Junioren des 1. FC Kaiserslautern am Donnerstagabend auf heimischem Kunstrasen schon etwas teuer bezahlt. Denn der Offensive Christopher Koch schon in der ersten Hälfte und Außenverteidiger Sven Hoffmann schieden mit muskulären Problemen aus.

Sie füllen das Lazarett auf, weil Kennet Hanner Lopez, ein weiterer Stürmer, unterzieht sich in der kommenden Woche einer Nasenscheidenwandoperation. Auch Michael Bittner traf es mit einem Bänderanriss härter als erwartet. Für beide stehen nun kürzere Pausen an. Frühform legte dagegen Thomas Meier an den Tag.

Der Angreifer sorgte für die ersten beiden Treffer der Dudenhofener und beteiligte sich maßgeblich am 3:0, einem Eigentor. Die Gäste verkürzten erst ganz kurz vor Schluss. Christian Schultz, Sportdirektor des FVD, berichtete im Gespräch mit unserer Zeitung von einem guten Test. Die Spargeldörfler setzten 14 Mann samt zwei Torhütern ein.