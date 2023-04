Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Der TuS Mechtersheim hat mit dem Traditionsverein VfR Wormatia Worms den nächsten Hochkaräter in der Gruppe Süd der Oberliga Rheinland-Pfalz/Saar vor der Brust. Nach dem guten Auftritt in Wiesbach rechnen sich die Gastgeber am Samstag, 15.30 Uhr, etwas aus.

„Wir wollen es dem Gegner so schwer wie möglich machen“, verspricht Teammanager Heiko Magin vor dem Duell mit dem Ex-Zweitligisten. Er weiß, dass Worms fest auf das Erreichen der