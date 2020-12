Markus Wittmer bleibt Trainer beim 1. FC Hambach, wie der Verein am Montagnachmittag informierte. Wittmer ist in der Region natürlich alles andere als ein Unbekannter. VfR Speyer, Ludwigshafener SC, FSV Schifferstadt, TuS Mechtersheim II und FV Dudenhofen, mit dem er in der Verbandsliga, lauteten Stationen Wittmers.

Wittmer stieg mit Speyer von der B- in die A-Klasse auf, mit dem FV Hanhofen als Trainer von der Kreisklasse in die Kreisliga. Diese Mannschaft betreute er auch gemeinsam mit Michael Seitz. Später ging es für eine erste Periode schon einmal nach Hambach.