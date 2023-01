Auch B-Klassist FV Hanhofen hat beim Turnier von Jahn Zeiskam in Bellheim die Endrunde am Freitag erreicht. Hanhofen besiegte in seiner Vorrundengruppe am Mittwochabend Zeiskam II 4:0, TSV Wilgartswiesen 3:1, unterlag aber SG Landau Süd 1:3.

Nun warten zunächst Phönix Bellheim und VTG Qeichhambach. TuS Mechtersheim II (Bezirksliga) bekommt es mit Bavaria Wörth und SC Hauenstein zu tun. Es schließen sich die Viertelfinals an.

Die Verbandsliga-A-Junioren des JFV Ganerb 12 schieden aus. Sie bezwangen VTG Queichhambach 3:1 und verloren gegen TSV Wiesental 1:3 sowie TSG Deidesheim 1:3. Am Donnerstag stand für die Jugend bereits das nächste Turnier in Dossenheim auf dem Programm. In zwei Wochen geht’s zum Budenzauber nach Bad Schönborn/Mingolsheim, am Donnerstag, 19. Januar, wieder auf den Platz.