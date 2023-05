Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Franziska Hanisch hat bewegte Zeiten hinter sich. Die aus Fernsehformaten wie „First Dates“ oder „Preiswert, nützlich, gut?“ bekannte 30-jährige Speyererin hat in den vergangenen beiden Jahren mehrfach erleben müssen, wie eng Leid und große Freude beieinander liegen können.

„Die letzten beiden Jahre waren einfach verrückt: Niemals hätte ich gedacht, dass so viel in so kurzer Zeit passieren kann“, berichtet Franziska Hanisch.