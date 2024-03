Unschöner Anblick am Rheindamm: Unbekannte haben in den vergangenen Tagen zwischen dem Gelände der Firma Isover und dem Flugplatz Fleischabfälle in der Natur entsorgt. Passanten hatten die Abfälle am Rheindamm entdeckt.

Auf dem Bild sind haufenweise Fleischstücke zu sehen, die teilweise aus Plastiktüten herausquellen. Zudem wurden mehrere ganze Fleischkäse und Würstchen direkt neben einem Schild nahe des Radwegs am Rheindamm entsorgt. Die Umweltbehörde sei am Montagmorgen von einer Damen, die über Facebook auf den Vorfall aufmerksam wurde, informiert worden, teilt eine Sprecherin der Verwaltung mit. „Auf den Bildern war bedauerlicherweise nicht klar erkennbar, wo sich die Abfälle befinden könnten“, erklärt die Sprecherin. Aufgrund des abgebildeten Schilds mit der Aufschrift „veloroute du rhin“ vermute, dass die Abfälle auf dem Parkplatz gegenüber der Einfahrt zu Isover befinde. „Der städtische Baubetriebshofe wurde beauftragt, die Situation vor Ort in Augenschein zu nehmen“, so die Sprecherin. Hinweise zum Verursacher gibt es keine.