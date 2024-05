Bereits am Freitag gegen 11.30 Uhr ist eine 59-Jährige nach Polizeiangaben vom Samstag mutmaßlich an der Anschlussstelle Otterstadt in die falsche Richtung auf die B9 aufgefahren. Sie sei mit ihrem Mercedes auf der falschen Fahrbahn in Richtung Germersheim gefahren und habe die Bundesstraße mutmaßlich erst wieder an der Anschlussstelle Speyer-West verlassen. Dabei gefährdete sie laut Polizei mehrere entgegenkommende Autofahrer. Nur durch Ausweichmanöver seien Verkehrsunfälle verhindert worden. Die Frau sei schließlich von alarmierten Polizeikräfte kontrolliert worden. Die Beamten leiteten demnach ein Strafverfahren wegen Gefährdung des Straßenverkehrs ein und stellten den Führerschein der 59-Jährigen sicher. Die Polizei sucht Zeugen, die gebeten werden, sich mit Hinweisen telefonisch (06232 1370) oder per E-Mail (pispeyer@polizei.rlp.de) zu melden.