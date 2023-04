Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Lichterketten, blinkende Sterne, illuminierte Rentiere – in manchen Gärten ist es zur Weihnachtszeit auch nachts so hell wie am Tag, weil selbst auf den Tannspitzen bunte Lichtlein sitzen. Warum das für viele Tiere eine Qual ist, erläutert Wiebke Pasligh vom Naturschutzbund Deutschland im Gespräch mit Martin Schmitt.

Advent, Advent, die Weihnachtsbeleuchtung brennt. Nicht so viel wie in den Vorjahren, aber manche Grundstücke sind dennoch taghell. Was bedeutet das für die Tierwelt?

