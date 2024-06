Exakt 34 Tage waren es noch bis zur Eröffnung des Brezelfestes 2024, als von rund 100 Gäste am Freitagabend im Paradiesgarten der Dreifaltigkeitskirche das diesjährige Festbier verköstigten. Die Basis für sechs schmackhafte „Feier-Tage“ von 11. bis 16. Juni ist damit gelegt worden.

Das Festbier habe einen leicht süßlichem Malzton und eine abgerundete Bitterkeit, so Christian Bauer von der Mannheimer Eichbaum-Brauerei, aus deren Kesseln das Getränk kommt. Untergärig mit heimischen Rohstoffen sei es gebraut sowie mit einem Alkoholgehalt von 5,5 Prozent und 13,1 Prozent Stammwürze.

Die Brauerei ist seit vielen Jahren Partner des Verkehrsvereins Speyer und seiner Veranstaltungs GmbH beim Brezelfest. Für die exklusive Versorgung wird in jedem Jahr ein eigener Gerstensaft gebraut. Von Bauer gab es Lob für den Veranstalter: Solche Feste seien dem Engagement der Ausrichter zu verdanken. „Sie stemmen mit großer Professionalität und mit einer gewissen Risikobereitschaft einen solchen Kraftakt, was ja die Organisation und Durchführung eines Festes in dieser Größenordnung zweifelsohne ist.“

Erinnerung an 2013

Bauer selbst ist seit 2013 als Eichbaum-Vertreter mit dem Brezelfest befasst – exakt das Jahr, in dem auf dem Fest ein „Dirndl-Weltrekord“ mit den meisten Trachtenträgern an einem Treffpunkt aufgestellt wurde.

Dass der Gerstensaft bei der offiziellen Probe fließen konnte, hatten die Anwesenden Karin Hofmann zu verdanken. Bis vor Kurzem war sie noch für den Verkaufsstand auf dem Brezelfest verantwortlich, hat diese Verantwortung aber nun abgegeben. Sie durfte das Fass für die Verkostung anschlagen. Das gelang auf Anhieb. Bei Speisen des Lokals „Gartenlaube“ aus der Tullastraße und bei bestem Wetter wurde nochmals das Brezelfestbild 2024 von Helene Uhl vorgestellt, das der Serviceclub Round Table 63 beim Fest für gute Zwecke versteigern wird. Von Uwe Wöhlert, Vorsitzender des Verkehrsvereins, kam der Appell: „Unterstützen Sie den Verkehrsverein, die GmbH und unser Brezelfest. Es ist beste Werbung für unser Speyer schlechthin.“

Bald wird gefeiert

Das Brezelfest wird am Donnerstag, 11. Juli, 18.30 Uhr, eröffnet. Sechs Tage lang darf dann gefeiert werden, samt Festzug am Sonntag und Feuerwerk zum Abschluss am Dienstag.