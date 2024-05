Der Betrieb von 2885 Wohneinheiten in der Domstadt in nicht nur zu Fuß möglich. Die Stadt-Tochter Gewo Wohnen GmbH hat dafür jetzt nach eigener Mitteilung die ersten zwei vollelektrischen Poolfahrzeuge in Betrieb genommen.

„Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter fahren künftig mit ökostromgeladenen Fahrzeugen zu ihren Außenterminen“, teilt Gewo-Geschäftsführer Oliver Hanneder mit. Zum Pool für die 43 Mitarbeiter gehörten auch noch vier Verbrenner und zwei Lkw für die Gärtner. Sie seien alle geleast. „Sukzessive werden sie in den nächsten Jahren ersetzt“, sagt Hanneder.

Bei der Übergabe der Autos war Oberbürgermeisterin Stefanie Seiler (SPD) als Aufsichtsratvorsitzende der Gewo dabei. Die Ladeinfrastruktur ist auf dem firmeneigenen Parkplatz an der Landauer Straße installiert.