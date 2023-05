Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Ihren vierten Saisonsieg peilen die Drittliga-Volleyballer des TSV Speyer gegen die Baden Volleys SSC Karlsruhe zwei an. Für die Partie am Samstag (19 Uhr) in der Osthalle haben sie einen Plan.

„Wir wollen die gute Stimmung und den Schwung aus dem vergangenen Spiel mit in diese Partie nehmen“, sagt TSV-Spielertrainer Gerrit Jann. Er sieht einen Trendwechsel nach der 1:3-Niederlage in Ludwigsburg.