Die Stadt Speyer rüstet sich zum Frühjahrsputz. 2627 Freiwillige hätten sich zum diesjährigen „Dreck-Weg-Tag“, am Freitag, 10. März, und Samstag, 11. März, bislang angemeldet, heißt es in einer Pressemitteilung aus der Stadtverwaltung. Nach der Corona-bedingten Pause 2021 und der abgespeckten Version 2022 soll die Müll-Sammel-Aktion 2023 wieder wie gewohnt stattfinden. Heißt: Es soll wieder in größeren Gruppen Müll gesammelt werden und nach getaner Arbeit gibt es am Samstag das Helferfest in der Walderholung.

Unter den angemeldeten 17 Kindertagesstätten, 15 Schulen und 49 Vereinen, Parteien, Verbänden und Privatinitiativen fänden sich laut Stadt auch Neuzugänge, wie das Hans-Purrmann-Gymnasium oder der Treffpunkt Asyl. Stadt-Pressesprecherin Lisa Eschenbach berichtet, dass bis zum Start der Aktion noch Anmeldungen möglich seien. Diese nimmt Bernd Schwarz, Leiter der Abteilung Umwelt und Forsten, unter Telefon 06232 142456 oder per E-Mail an bernd.schwarz@stadt-speyer.de entgegen.