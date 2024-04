14 Meter breit, davon vier Meter für Radfahrer, ist die Bahnunterführung, die derzeit an der Iggelheimer Straße in Schifferstadt entsteht. Sie untertunnelt die Bahnlinie zwischen Schifferstadt und Germersheim, die auch an Speyer vorbeiführt. In der Domstadt ist eine Debatte über eine vergleichbare Untertunnelung der Schützenstraße aufgekommen, um den oberirdischen Bahnübergang zu ersetzen. Derartige Pläne gab es auch in den 1960er/70er Jahren. Damals war eine Planung mit geschätzten Kosten von 20 Millionen Mark erstellt, dann allerdings zu den Akten gelegt worden. Aktuell ist eine Machbarkeitsstudie geplant.