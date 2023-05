Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Der ebene und komfortable Weg zu einem Ziel ist nicht immer der beste. Stolpersteine haben etwas Positives. Zu dieser Überzeugung kommt Sigrid Katharina Elisabeth Jerg, die lange in Speyer lebte, nach einem „kurvenreichen, aber erfüllten“ Leben. Sie hat dazu ein Buch verfasst.

Sigrid Jerg hat so viel Spaß am irdischen Dasein, dass sie ihrem 100. Geburtstag entgegenfiebert. Und weil es frei nach Udo Jürgens erst mit 66 Jahren so richtig losgeht, veröffentlichte