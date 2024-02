Männerlos durch die Nacht – das war das Credo bei der Damensitzung der Speyerer Karnevalgesellschaft (SKG). Die holde Weiblichkeit feierte feuchtfröhlich an zwei Abenden, wobei dem Wein nicht nur im Glas gehuldigt wurde.

Diätpläne? Vergiss es. Janina I. entband die Damen von der Bürde. Ganz schön kess von der Lieblichkeit, die in der Stadthalle frech nachlegte: „Wir wollen den Männern die Möglichkeit geben sich zu fragen, wie sie ohne uns klarkommen würden.“ Die Herren, die zum Dienst in Küche, an Kasse und an der Bar verpflichtet worden waren, hätten darauf wohl an den beiden Sitzungstagen eine Antwort gehabt.

Wie dem auch sei, sie machten gute Miene zum fröhlichen Spiel. Bei gespritztem Apérol und Shots feierten die Frauen die Aktiven des Abends gebührend. Lobenswert: der Mut der Ehrenamtlichen, sich an etwas Neuem auszuprobieren. Eine Schautanzgruppe, mit Männern und Frauen besetzt, wurde für die neue Kampagne ins Leben gerufen. Bezeichnender Name: die „Dubbedänzer“.

Dem Rebensaft gehuldigt

Zu vermuten war, dass die Premiere mit der Huldigung des Pfälzer Rebensaftes zusammenhängt. Stimmt. Die Damen eilten als bewegliche Rebstöcke im Rampenlicht umher, während vier Herren die Winzer mimten, die es auf die süßen Trauben abgesehen hatten. Optisch gut in Szene gesetzt: eine Wendeflasche aus Pappmaché mit der Aufschrift Wein und Wasser sowie ein mannshohes Dubbeglas.

Beim Stammtisch der SKG im vergangenen Jahr war die Blitzidee zur Schautanzgruppe entstanden, bekräftigt durch den einen oder anderen Rieslingschluck. Der Lohn: Begeisterung im Publikum.

Faschingshits kommen an

Perfekt harmonierten die Dubbedänzer mit den singenden Dubbeglasbriedern, die aus dem eisgekühlten Bommerlunder einen Grauburgunder machten und die Damen in Partyekstase brachten. Ob der Absatz der Rebsorte, die flaschenweise verkauft wurde, im Nachgang anstieg, ist nicht bekannt.

Dafür kamen die aktuellen Faschingshits über den „Delfin aus der Bauchtasche“ und „Peter Pan“ gleich mehrfach zu Ehren. Das Männerballett Hanhofen integrierte die Songs, und sogar das Doppelsolo des Speyerer Tanzsportclubs (STSC), Katrin Lahov und Vanessa Kwiatkowska, legte nach einer grandiosen Gardetanz-Leistung bei der Zugabe mit den Liedern nach.

Die SKG hat in den vergangenen Jahren die Nachwuchsarbeit forciert. Elf Minis marschierten als Krümelgarde auf, die Brezelgarde lieferte ihre Choreografie sauber ab und Tanzmariechen Mia Zander legte nach einem anstrengenden Tag bei ihrem insgesamt sechsten Auftritt auch am Abend noch eine tolle Leistung hin.

Weingöttin und „Öko-Lisa“

Hausgemacht und handgeschrieben: die Büttenreden. Geschliffen: Hildegard Jung als Sprachwissenschaftlerin. Gewitzt: Traudel Mornhinweg als Kreuzfahrtschiff-Reisende. Gekonnt: Corinna Schlosser als Weingöttin, die die Kunstform der gereimten Bütt aufrecht erhielt. Dorothee Lindenschmitt und Evelyn Sanderbeck plauderten beim Fußbad in der Sauna über Alltägliches, Lisa Weller outete sich als „Öko-Lisa“, und die Pälzer Knorze (Andreas Burger und Heidi Lotz) waren auf der Suche nach der verlorenen Potenz.

Die Garden der Burgfunken Hanhofen und aus Landau setzten tänzerische Glanzpunkte, die Badener Schalmeien und die Speyerer Domguggler taten das Gleiche musikalisch.