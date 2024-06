Erneuter Streik im Speyerer Stadtbusverkehr: Wie schon in mehreren Phasen seit Jahresbeginn und auch an einem Tag vergangene Woche ist Linienbetreiber DB Regio Bus Mitte am Morgen darüber informiert worden, dass die Gewerkschaft Verdi für Dienstag, 11. Juni, zu einem ganztägigen Streik unter anderem am Speyerer Standort des Unternehmens aufgerufen hat. Niederlassungsleiterin Nicole Blume berichtet, dass ein Großteil der Busse ausfallen könnte, aber ein Notfall-Fahrplan eingerichtet werde. Wie er ausgestaltet ist, hänge von der Anzahl der arbeitsswilligen Busfahrer zusammen. Es gebe keine Teilbetriebsstilllegung. „Alle Mitarbeiter wurden aufgefordert, ihre Tätigkeit weiterhin auszuüben.“

Hintergrund der Arbeitsniederlegung ist der seit Monaten schwelende Tarifstreit zwischen der Arbeitnehmerseite und der Vereinigung der Arbeitgeberverbände des Verkehrsgewerbes Rheinland-Pfalz. Verdi fordert unter anderem 500 Euro mehr Lohn und Gehalt im Monat.