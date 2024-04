Die Ahorn Camp BIS Baskets Speyer haben zum dritten Mal in Folge die Aufstiegsrunde der 2. Bundesliga ProB erreicht.

Das Team von Coach Carl Mbassa verlor das letzte Hauptrundenspiel 86:87 (42:44) bei Bayern München II, profitierte aber von Ausrutschern der Konkurrenz. „Trotz der Enttäuschung über die vermeidbare Niederlage ist die Stimmung in der Mannschaft dank des Erreichens der Play-offs gut“, erklärte der BIS-Trainer.

Ordentliche Arbeit

Speyer weist wie Fellbach und Ludwigsburg 26 Punkte auf, rangiert aber aufgrund der direkten Vergleiche vor diesen beiden auf Platz acht und bestreitet am kommenden Wochenende das erste Play-off-Achtelfinalspiel beim Primus der Nordgruppe, den Rhein-Stars Köln. „Dadurch, dass wir in den letzten Spielen sehr ordentlich gearbeitet haben, haben wir unser erstes Saisonziel erreicht. Ich bin glücklich und freue mich für die Jungs“, sagte Mbassa.

Im Münchner BMW-Park hatten die BIS Baskets einige Anlaufschwierigkeiten. Vor allem die starken Flügelspieler der Bayern, Martin Kalu und Ivan Kharchenkov, der letztlich zum überragenden Akteur der Partie avancierte, bekamen sie kaum in den Griff. Dank eines 8:0-Laufs Ende des zweiten Viertels sowie des deutlich gewonnenen Reboundvergleichs waren sie allerdings auf Augenhöhe mit den Gastgebern und schrammten in dem spannenden Kräftemessen knapp an einem Auswärtserfolg vorbei.

DJ Woodmores Drei-Punkte-Wurf in der Schlusssekunde verfehlte sein Ziel. Beste Werfer der Speyerer waren David Pisic (18 Punkte/4 Dreier), Kapitän Woodmore (15/2), Carlos Hidalgo Guijo (15/1), Dennis Diala (14/1) und David Aichele (13). Der Münchner Kharchenkov erzielte 28 Punkte, neun davon aus der Distanz.