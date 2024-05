Ein 20-Jähriger ist am Samstag von Zeugen im Binsfeld dabei beobachtet worden, wie er seine Hose herunter- und sein T-Shirt hochzog, als Kinder an ihm vorbeiliefen. Das erklärt die Speyerer Polizei am Dienstag auf Anfrage. Die hinzugerufenen Beamten nahmen den Mann demnach mit auf die Dienststelle. Zwar könnten die Passanten den Vorfall bezeugen, die betroffenen Kinder und ihre Eltern seien allerdings beim Eintreffen der Polizei nicht mehr vor Ort gewesen und hätten nicht befragt werden können. Die genaue Motivation des 20-Jährigen lasse sich deswegen aktuell nicht feststellen, erklärt eine Sprecherin der Polizei auf Anfrage. Auf der Dienststelle sei der Mann anschließend unter anderem fotografiert worden. Ihn erwartet ein Strafverfahren. Der Mann sei nicht wohnhaft in Speyer und auch bisher nicht strafrechtlich in Erscheinung getreten.