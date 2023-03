Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Rund 180 Besucher eines beeindruckenden Benefizkonzerts in der Speyerer Gedächtniskirche haben am Donnerstag nach Angaben von Dekan Markus Jäckle 3541,50 Euro gespendet. Der Gesamterlös fließt den Flutopfern der Hochwasserkatastrophe in der 1000-Seelen-Gemeinde Mayschoß zu.

Initiator der musikalischen Wohltätigkeitsveranstaltung war Pianist David Serebryanik, der das Konzert gemeinsam mit seiner Mutter, Sopran-Sängerin Raissa Chepcherenko eröffnete.