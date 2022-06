„Mehr Zuverlässigkeit“ will die Bahn mit den Bauarbeiten in und um Speyer ermöglichen. Das ist an dieser Strecke dringend nötig.

Seit die Arbeiten für die neue Stellwerkstechnik laufen, gibt es Ausfälle im S-Bahn- und vor allem im Regionalexpress-Verkehr. Sie sind überwiegend vorab mitgeteilt und somit schmerzlich, aber verkraftbar. Wesentlich ärgerlicher ist es, dass auch die Zuverlässigkeit der regulär verkehrenden Züge an der Strecke zuletzt gelitten hat. Teilweise wird bei Verspätungen und Ausfällen mitgeteilt, dass dies mit den Bauarbeiten zu tun hat. Das kann nur besser werden. Viele in Speyer einsteigende Passagiere verpassen momentan ihre Anschlüsse in Schifferstadt oder Mannheim. Damit schadet sich die Bahn.