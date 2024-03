Am Gebäude der Speyerer Arbeitsagentur-Geschäftsstelle in der Bahnhofstraße, das auch vom Jobcenter genutzt wird, laufen Bauarbeiten.

Seit Montag ist der Haupteingang des Gebäudes gesperrt. Zäune stehen bis auf den Gehweg. „Die Treppen werden komplett erneuert“, erklärt Sprecherin Sandrina Lederer auf Anfrage. Kunden werden über den Innenhof in das Gebäude geleitet. Der Abriss war schon am Dienstag weitgehend erledigt, der Neubau zieht sich zwei Monate hin: Der Abschluss der Arbeiten sei derzeit für Mittwoch, 22. Mai, terminiert. „Die Treppe war in die Jahre gekommen, einige Stufen waren lose“, erklärt die Sprecherin.

Umbauten im Inneren des Agenturgebäudes seien nicht geplant, es stehe jedoch eine weitere Maßnahme im Außenbereich an: Wenn die Treppenarbeiten fertig sind, folge die Instandsetzung des Innenhofs. Ein Termin dafür sei aber noch nicht festgelegt. „Hier haben sich Betonplatten nach oben gedrückt, ragen also etwas hervor – das wird dann alles wieder behoben“, kündigt Lederer an.