Carl Mbassa wird auch in der kommenden Saison der Zweiten Basketball-Bundesliga ProB als Chefcoach für die Ahorn Camp BIS Baskets Speyer verantwortlich sein. Der 44-Jährige Gymnasiallehrer hatte das BIS-Team 2011 erstmals übernommen und war nach einem einjährigen Gastspiel als Assistenztrainer bei den MLP Academics Heidelberg 2013 zu den Domstädtern zurückgekehrt.

Ziel Play-offs

Unterstützt wird der ehemalige Profi weiterhin von Co-Trainer Marcel Kalamorz. Der 33 Jahre alte Physiotherapeut, der einst als Cheftrainer der Towers Speyer-Schifferstadt in der Zweiten Liga der Frauen aktiv war, startet mit den BIS Baskets in seine siebte Saison.

Das Duo hat die Auswahl um Kapitän DJ Woodmore in den beiden zurückliegenden Spielzeiten in die Aufstiegsrunde geführt und peilt ein weiteres Mal die Play-offs an.