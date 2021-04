Mit 59:66 (31:31) verloren die Damen des TSV Towers Speyer-Schifferstadt in der Zweiten Bundesliga gegen die BSG Baskets Ludwigsburg. Da die Spielhalle in Ludwigsburg seit Monaten nicht benutzbar ist, trugen die Baskets ihr Heimspiel in der Speyerer Osthalle aus.

Für die Towers war es somit die kürzesten Auswärtsfahrt der Vereinshistorie. Die Partie begann ausgeglichen. Beide Teams sorgten für ein hohes Tempo mit vielen Korbabschlüssen. Allerdings war die Trefferquote auf beiden Seiten nicht optimal. Speyer-Schifferstadt ging mit personellen Sorgen in die Begegnung. Neben den längerfristigen Ausfällen konnte verletzungsbedingt auch die Amerikanerin Madison Wolf nicht mitwirken.

„Es war eines unserer schwächeren Spiel. Der Wille war da, aber wir haben es nicht geschafft, die Kontrolle über das Spiel zu erlangen“, sagte TSV-Trainer Julian Krieger. Nach der völlig ausgeglichenen ersten Halbzeit, fiel die Vorentscheidung nach dem Wechsel. Mit 11:20 gaben die Towers das dritte Viertel ab und waren danach nicht mehr in der Lage, die drohende Niederlage abzuwenden. Luzie Hegele und Noreen Stöckle erzielten jeweils 23 Punkte für Ludwigsburg und machten den Unterschied aus.

Flügelduo nicht zu stoppen

„Wir haben es nicht geschafft, diese beiden starken Flügelspielerinnen zu stoppen“, bilanzierte der Coach. Während bei den Badenerinnen alle Aktionen über die beiden Leistungsträgerinnen liefen, zeigten sich die Towers als gut organisiertes Kollektiv. „Wir haben das Heft nicht in die Hand bekommen. Da ist dann viel Psychologie dabei. Wenn es nicht läuft, wird es immer schwerer, den Schalter wieder umzulegen. Es ist uns heute nicht gelungen“, erklärte Krieger die Niederlage.

Was Speyer-Schifferstadt probierte war nicht schlecht, Ludwigsburg hatte aber fast immer die passende Antwort. Und manchmal fehlte den Towers im Abschluss auch einfach nur das Glück. Am Ende stand eine verdiente Niederlage, die aber tabellarisch keine Bedeutung hat. Mit nun ausgeglichenen von 8:8 Saisonerfolgen werden die Towers auf Platz der sechs der Tabelle geführt. Da es keine Absteiger gibt und nur die ersten beiden Teams an den Aufstiegsspielen zur Ersten Bundesliga teilnehmen, geht es für die Mannschaft im letzten Spiel der Saison am 1. Mai gegen Heidelberg nur noch darum, ob die Spielzeit mit einer positiven oder negativen Bilanz abgeschlossen wird. Gegen Ludwigsburg trafen Annika Soltau (21), die auch 19 Rebounds fing, und Neele Steinort (10) zweistellig.

So spielten sie

TSV Towers Speyer-Schifferstadt: Annika Soltau (21), Steinort (10), Klähn (9), Bianca Helmig (9), Keune (7), Krull (2), Holzschuh (1), Verena Soltau, Aruna, Nathalie Helmig.