Der Paukenschlag in der zurückliegenden Saison hat den Ehrgeiz der Verantwortlichen der Ahorn Camp BIS Baskets Speyer zusätzlich angespornt: „Das Erreichen des Achtelfinals ist unser Minimalziel“, betont Chefcoach Carl Mbassa vor dem Rundenstart in der Zweiten Basketball-Bundesliga ProB am 1. Oktober gegen die Gäste aus Erfurt.

In diesem Frühjahr war seine Auswahl erstmals in der Vereinsgeschichte in die Runde der besten 16 Teams eingezogen und knapp am Konkurrenten SC Rist Wedel gescheitert. Vor dem erneuten Anlauf