Das Erfolgsrezept klingt einfach. „Das Wichtigste ist, dass wir da weitermachen, wo wir aufgehört hatten“, sagt Marc Liyanage. Der Flügelspieler hat mit seinen Teamkollegen von den Ahorn Camp BIS Baskets Speyer zuletzt überzeugend mit 72:59 (35:21) bei den White Wings Hanau gewonnen.

Nun soll am Samstag, 19.30 Uhr, in der heimischen Nordhalle gegen TSV Oberhaching Tropics der zweite Saisonsieg in der Zweiten Basketball-Bundesliga ProB folgen. Wie in der Hanauer Main-Kinzig-Halle