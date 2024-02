Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Dass kurz vor Beginn der Vegetationsperiode Bewuchs am Straßen- und Schienenrand gerodet wird, ist nicht unüblich. In Speyer wurde es entlang der Bahnstrecke in Hirsch- und Hasenstraße aber übertrieben, sagen Anwohner und die Stadt.

Es war ruhig geworden um die Bürgerinitiative „Kein Haltepunkt Süd“. Das Projekt, das sie verhindern will, der geplante Bahnhaltepunkt Süd im Kämmerergebiet, scheint