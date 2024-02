Dritter Einbruch innerhalb kurzer Zeit: Am frühen Montagmorgen versuchten Unbekannte nach Polizeiangaben in das Bistro „Novelle“ in der Bahnhofstraße einzudringen – und scheiterten. Dennoch richteten die unbekannten Täter mit einem Hebelwerkzeug rund 2000 Euro Sachschaden an der Eingangstür an, schreiben die Beamten. Sie prüfen demnach einen möglichen Zusammenhang mit vorangegangenen Einbrüchen in der Heydenreichstraße. Dort war in der Nacht von Sonntag auf Montag in ein Casino und eine Bar eingebrochen worden. Im Casino lösten die Einbrecher den Alarm aus, aus der Bar stahlen sie mehrere Geldkassetten. Zeugen der Einbrüche werden gebeten, sich mit sachdienlichen Hinweisen telefonisch unter 06232 1370 oder per E-Mail an pispeyer@polizei.rlp.de zu melden.