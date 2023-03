Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?



Bevor sich die erste Mannschaft des AV Speyer vor 900 Zuschauern in Obrigheim am Neckar für das Titel-Dreierfinale am 29. April in Samswegen qualifizierte, gelang dem zweiten Speyerer Aufgebot in der Oberliga ein Husarenstück.

Zum Oberliga-Rundenschluss triumphierte der bisherige Tabellenzweite Speyer II mit 3:0 Kilopunkten (250:154,1 kg) über die KG Kindsbach/Rodalben, die von der Tabellenspitze stürzte und Speyer