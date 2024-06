Weil eine Autofahrerin ihm die Vorfahrt genommen hatte, machte am Sonntag in Speyer ein Rollerfahrer schmerzhaft mit einer Motorhaube Bekanntschaft. Wie die Polizei meldet, war eine 22-Jährige gegen 15.15 Uhr in Nord mit ihrem Auto auf dem Weißdornweg in Richtung Nußbaumweg unterwegs. Als sie geradeaus über die Spaldinger Straße fahren wollte, übersah sie einen von rechts kommenden 52-jährigen auf seinem Motorroller. Es kam zum Zusammenstoß, wobei der 52-Jährige über die Motorhaube zu Boden stürzte und sich verletzte. Er wurde ins Krankenhaus gebracht. Den Sachschaden beziffert die Polizei mit rund 5000 Euro.