„Unter Einfluss diverser Drogen, aber ohne gültigen Führerschein“ war laut Polizei ein 33-jähriger Autofahrer am Mittwoch, 20.30 Uhr, in der Freiherr-vom-Stein-Straße unterwegs. Bei einer Kontrolle habe ein Urintest positiv auf Cannabis, Amphetamin und Kokain reagiert. Der Mann habe eine Blutprobe abgeben müssen und müsse sich nun einem Strafverfahren stellen. Das Auto sei sichergestellt worden. Es sei auf die 48-jährige Lebensgefährtin des Mannes zugelassen, die auf dem Beifahrersitz gesessen habe. Gegen sie sei ein Ermittlungsverfahren eingeleitet worden, weil sie das Fahren ohne Fahrerlaubnis zugelassen habe.

Cannabis-Einfluss wurde laut Polizei am Mittwoch auch bei einem weiteren Autofahrer in Speyer entdeckt. Der 23-Jährige sei kurz vor 15 Uhr in der Paulstraße unterwegs gewesen. Das Fahren unter dem Einfluss der seit Monatsbeginn teilweise legalisierten Droge ist und bleibe verboten, betonen die Ordnungshüter.