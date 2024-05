Eine 20-jährige Radfahrerin ist bei einem Unfall in Speyer-West leicht verletzt worden. Sie war laut Polizeibericht vom Wochenende am Freitag, 8.45 Uhr, auf dem Radweg der Theodor-Heuss-Straße entgegen der vorgeschriebenen Fahrtrichtung zur Dudenhofer Straße unterwegs. Eine 38-jährige Autofahrerin, die von der Straße Am Woogbach auf die Heuss-Straße einbiegen wollte, habe die querende Radlerin übersehen. „Infolge der Kollision, beziehungsweise des Sturzes zu Boden, zog sich die Radfahrerin leichte Verletzungen zu“, so die Polizei. Der Rettungsdienst sei nicht benötigt worden.