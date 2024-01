Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

In den Jahrzehnten nach dem Zweiten Weltkrieg wurde die einstige „Wunderfaser“ Asbest bei zahlreichen Bauvorhaben in Speyer eingesetzt. Weil nun viele Sanierungen anstehen, warnt die Gewerkschaft IG Bau vor möglichen Gesundheitsschäden bei Bewohnern wie Handwerkern. Eine Umfrage bei Experten zeigt: Der Schadstoff wird beinahe täglich entdeckt.

„Wir stehen am Anfang von zwei Sanierungsjahrzehnten. Um die Klimaschutzziele zu erreichen, wird auch in Speyer in den nächsten Jahren ein Großteil der Altbauten angefasst“,