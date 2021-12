Die designierte Bundesfamilienministerin Anne Spiegel (Grüne), die seit einigen Jahren in Speyer wohnt und zuvor auch in Römerberg gelebt hat, will laut eigener Aussage mit ihrer Familie nach Berlin ziehen. „Nachdem klar war, wohin die Reise geht, habe ich erst mit meinem Mann und dann mit den Kindern gesprochen. Der Familienrat hat sich eindeutig dafür ausgesprochen, dass wir alle zusammen nach Berlin ziehen“, sagte Spiegel kürzlich in einem Interview mit der Funke-Mediengruppe. Die 40-Jährige wurde in Leimen im Rhein-Neckar-Kreis geboren und von Mai 2016 bis Mai 2021 Ministerin für Familie, Frauen, Jugend, Integration und Verbraucherschutz des Landes Rheinland-Pfalz. Seit 18. Mai dieses Jahres ist sie Ministerin für Klimaschutz, Umwelt, Energie und Mobilität und Stellvertreterin von Ministerpräsidentin Malu Dreyer (SPD). Am 25. November wurde Spiegel vom Bundesvorstand der Grünen als Bundesministerin für Familie, Senioren, Frauen und Jugend im Kabinett des künftigen Bundeskanzlers Olaf Scholz (SPD) nominiert.