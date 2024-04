In der 2. Basketball-Bundesliga ProB herrscht vor dem letzten Spieltag der Hauptrunde Hochspannung. In der Südgruppe sind fünf Teams zwar sicher in den Play-offs, sechs Mannschaften kämpfen aber um die restlichen drei Plätze.

Dazu zählen auch die Ahorn Camp BIS Baskets Speyer und Bayern München II, die am Samstag, 6. April, ab 19.30 Uhr im BMW-Park aufeinandertreffen. Der Sieger dieses Finales ist sicher für die Aufstiegsrunde qualifiziert. „Meine Jungs wissen, worauf es ankommt. Sie müssen erneut eine Bestleistung bieten, um in München zu bestehen“, sagt BIS-Trainer Carl Mbassa.

In Topform

Seine Auswahl um Center David Aichele ist aktuell in sehr guter Verfassung und hat die jüngsten vier Partien gewonnen – zuletzt sogar gegen Ligaprimus Dragons Rhöndorf. Das BIS-Team ist dennoch gewarnt, nicht nur wegen der 76:86 (34:43)-Heimniederlage gegen die zweite Mannschaft des derzeitigen Erstligaspitzenreiters in der Hinrunde.

„In Ivan Kharchenkov und Martin Kalu verfügen die Bayern auf den Flügelpositionen über zwei Hochkaräter mit Erstligaerfahrungen“, betont Mbassa und ergänzt: „Diese beiden müssen wir, so gut es geht, kontrollieren.“ In den zwei zurückliegenden Spielzeiten hatten die Speyerer die Play-offs jeweils erreicht und waren in den Achtelfinalspielen gescheitert: 2022 äußerst knapp gegen den SC Rist Wedel und vor Jahresfrist gegen die SBB Baskets Wolmirstedt.

Sollte Mbassas Mannschaft ein drittes Mal in die Aufstiegsrunde einziehen, wird sie auf die Bayer Giants Leverkusen oder die Kölner Rhein-Stars treffen.