Die Polizei ist am Freitagmittag zu einer gemeldeten Schlägerei in die Wormser Straße gerufen worden. Vor Ort entpuppte sich die Schlägerei als Streit zwischen drei Personen. Nach Angaben der Polizei ließ sich der 25 Jahre alte Unruhestifter aus Dudenhofen partout nicht beruhigen und schrie die eingesetzten Beamten direkt grundlos und laut an. Er habe die Beamten als „Idioten“ bezeichnet und geschrien, dass alle Polizisten „Mörder und Schläger“ seien, heißt es in der Mitteilung. Dem Mann wurde ein Platzverweis erteilt, dem er widerwillig nachkam.