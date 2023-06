Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Mehr als sechs Jahre war die Fahrradwerkstatt in der Hand des Arbeitskreises Asyl. Nach seiner Auflösung hat der Verein „Inspeyered“ jetzt die Trägerschaft übernommen. Am gestrigen Dienstag war Übergabe in den Räumen des ehemaligen Heizkraftwerks in der Butenschönstraße.

„Der 2.2.22 ist ein gutes Datum für Hochzeiten und neue Beziehungen“, erklärte Armin Klostermann, Fahrradwerkstatt-Koordinator der ersten Stunde. Er berichtete