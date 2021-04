Wenn sich einer mit Hygiene- und Abstandsregeln auskennt, ist es Klaus-Peter Wresch. Dennoch hat sich der Ärztliche Berater der Stadt Speyer mit der britischen Mutation des Coronavirus angesteckt. Fast fünf Wochen musste er in Quarantäne verbringen. Sorge bereitet ihm jetzt nicht nur der langanhaltend hohe Inzidenzwert in der Domstadt.

„Meine Impfung hat einen möglicherweise schweren Krankheitsverlauf mit Krankenhausaufenthalt verhindert“, ist Klaus-Peter Wresch überzeugt. Dass er sich trotz vollständigen Impfschutzes, also zwei empfohlenen Impfdosen, infiziert hat, erklärt er so: „Zehn Prozent der Geimpften kann es trotzdem erwischen.“ Er ist kein Einzelfall.

Im Zuständigkeitsbereich des Speyerer Testzentrums in der Halle 101 seien derzeit insgesamt sechs solcher Fälle bekannt. Die Personen hätten weitaus mildere Krankheitsverläufe gehabt als Nicht-Geimpfte. „Vier Patienten haben keine Symptome“, sagt Wresch, der das Testzentrum leitet. Sie hätten per Zufall durch Schnelltests von ihrer Covid-Erkrankung erfahren. Wresch und eine weitere Person hätten Erkältungssymptome wie Glieder- oder Kopfschmerzen gehabt, fehlenden Geruchs- oder Geschmackssinn erlebt. Für Wresch heißt das: „Ohne Impfung ist der Kampf gegen die Pandemie nicht zu gewinnen.“

Kein Freibrief

Ein Freibrief für die Zeit danach sei die Impfung jedoch nicht, betont er. Seiner Meinung nach sollten auch Geimpfte besonders in sensiblen Bereichen wie am Arbeitsplatz, in der Kita und der Schule nicht auf Corona-Testungen verzichten.

Dass die geltende Quarantäne-Verordnung vorsieht, Geimpfte von der Isolierungen auszunehmen, hält Wresch für problematisch. „Langfristig sollen sie aber – abhängig von der Infektionsentwicklung – durchaus Licht am Ende des Tunnels sehen“, betont der promovierte Mediziner. Die Sieben-Tage-Inzidenz kratzt aktuell stark an der 200er-Marke. Sämtliche Befunde wiesen auf die britische Virusmutation hin, informiert Wresch. Ohne verschärfte Maßnahmen könne der Wert seiner Meinung nach nicht dauerhaft unter 100 gedrückt werden.

Bis zu zwei Prozent der Erkrankten müssten etwa zwei bis drei Wochen nach der Infektion in einem Krankenhaus aufgenommen werden, die Hälfte davon auf der Intensivstation. Das sei alarmierend. Inzwischen müssten vermehrt 40- bis 60-Jährige mit längeren Krankheitsverläufen und damit längeren Krankenhausaufenthalten rechnen.

Werbung fürs Impfen

In Speyer wurden bei 183 Testungen innerhalb von 14 Tagen laut Land zuletzt 99 Mutationen nachgewiesen (Stand: Montag, 19. April). Das ist ein Anteil von 54 Prozent. Für Wresch zeigt das die Notwendigkeit, die Impfbereitschaft zu steigern und sozial aktive Menschen so schnell wie möglich zu schützen.

Fünf Wochen Quarantäne hätten ihm bewusst gemacht, was es bedeute, mit Familie inklusive Kleinkindern in teilweise winzigen Wohnungen ohne Balkon ausharren zu müssen. „Ich selbst hatte mit viel Platz im Haus und dem Garten davor die Luxusvariante“, sagt der Arzt, der Ende 2020 noch aufgeatmet hatte, trotz getätigten Abstrichen bei mehr als 300 positiven Personen selbst negativ geblieben zu sein. Und er habe täglich etwas zu tun gehabt, mit medizinischen Befunden, Telefonaten mit Erkrankten, Behörden und der Stadt. Die Isolation sei dennoch auch für ihn eine Herausforderung gewesen. Wer sie in beengten Wohnverhältnissen durchstehe, dem gelte sein Respekt.