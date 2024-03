Energetisch und beim Digitalen muss bei den Schulen einiges getan werden, sagen die Saarpfalz-Grünen vor der Kommunalwahl. Die Wahlliste für die Kreistagswahl steht fest.

Die Biosphärenregion Bliesgau ist für die Saarpfalz-Grünen weitmehr als nur ein touristisches Marketinginstrument. Vielmehr sehen die Grünen die Region als „Grundgedanken der Verknüpfung von urbanem Leben im Einklang mit der Natur“. Einen entsprechend hohen Stellenwert nimmt dieses Thema im Grünen-Wahlkampf für die Kreis- und Kommunalwahl ein.

Zudem fordern die Grünen einen zügigen Ausbau der Schulinfrastruktur im Saarpfalz-Kreis. Das, so die Partei in einer Pressemitteilung, betreffe sowohl den energetischen als auch technisch-digitalen Bereich. Für die Grünen ist es ein Unding, dass manche Schulen im Kreis noch immer nicht über ein funktionierendes WLAN-Netz verfügen würden. In Sachen Tierschutz präsentieren die Grünen ihre vollste Verbundenheit mit dem Homburger Tierheim. Dessen Finanzierung, so die Pressemitteilung, müsse auf sichere Beine gestellt werden. Und auch bei der Fortführung des beschlossenen Klimaaktionsplanes seitens der Kreisverwaltung wollen die Grünen weiter Dampf machen, verspricht die Partei.

Die beiden Spitzenkandidaten der Grünen für die Kreistagswahl sind Stephanie Riede (St. Ingbert) und Daniel Wannemacher (Mandelbachtal). Auf den nachfolgenden Plätzen folgen Kerstin Hiller (Mandelbachtal), Heiko Rokoschoski (Blieskastel), Lara Enslin (Blieskastel), Hans-Jürgen Domberg (Gersheim), Marie Elisabeth Breit (Homburg), Reiner Keller (St. Ingbert), Anke Biran (Homburg), Stefan Scherf (Gersheim), Katrin Lauer (Homburg) und Dieter Ruppert (Mandelbachtal).