Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Sechs Fahrzeuge, so der aktuelle Stand am Freitagvormittag, hat der noch immer Unbekannte zwischen Webenheim und Mandelbachtal beschossen. Die Polizei berichtet, was bislang bekannt ist.

„Der hat wohl aus dem Auto heraus wahllos auf ihm entgegenkommende Fahrzeuge geschossen“, sagt Stephan Laßotta, Pressesprecher der saarländischen Landespolizei am Freitagvormittag auf RHEINPFALZ-Nachfrage.