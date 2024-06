Die beiden wichtigsten Wahlen in Homburg und dem Saarpfalz-Kreis sind am Sonntag nicht entschieden worden: Sowohl für das Amt des künftigen Homburger Oberbürgermeisters, als auch für das des Landrats des Saarpfalz-Kreises, wird die Entscheidung in einer Stichwahl am Sonntag, 23. Juni, fallen. Die Homburger Stadtverwaltung berichtet, dass alle, die bei den Europa- und Kommunalwahlen am 9. Juni ihre Stimme per Briefwahl abgegeben haben, die Wahlunterlagen für die beiden Stichwahlen automatisch zugeschickt bekommen. Eine Extra-Beantragung ist nicht mehr nötig. Die Briefwahlunterlagen für die Stichwahl werden laut Homburger Pressestelle erst zum kommenden Wochenende bei den Bürgern eintreffen. Der Grund: Sowohl Gemeindewahl- als auch Kreiswahlausschuss müssen vorher erst tagen. Die Sitzungen finden diese Woche statt.

Wer seine Stimme für die beiden Stichwahlen zum ersten Mal per Briefwahl abgeben möchte – also am Sonntag seine Kreuze im Wahllokal gesetzt hat –, kann die Unterlagen online über die Stadt-Homepage homburg.de beantragen. Vor Ort im Briefwahlbüro im Rathaus kann man ab kommenden Montag, 17. Juni, wählen.

Michael Forster (CDU) und Pascal Conigliaro werden am 23. Juni für das Amt des Oberbürgermeisters gegeneinander antreten. Wer Landrat wird, wird sich zwischen Frank John (SPD) und Klaus-Ludwig Fess (CDU) entscheiden.