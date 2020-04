Am Mittwoch hat der Ministerrat beschlossen, für alle Saarländer kostenlose Masken zu besorgen und zu verteilen, da ab Montag, 27. April, die Maskenpflicht im öffentlichen Nahverkehr und in Geschäften in Kraft tritt. Wie die saarländische Landesregierung mitteilte, lieferte sie am Wochenende zuvor fünf Millionen Masken an die Kommunen aus.

Um alle Saarländer mit Masken zu versorgen, habe die Landesregierung am Wochenende fünf Millionen Exemplare an die Kommunen zur Weiterverteilung an die Bevölkerung ausgeliefert. Ab 27. April sollen die Masken in allen Städten und Gemeinden kostenlos verteilt werden. Das geschehe entweder durch den Einwurf in die Briefkästen oder in eigens eingerichteten Ausgabestellen, so Regierungssprecher Alexander Zeyer.

Ministerpräsident Tobias Hans lobt Kommunen

Ministerpräsident Tobias Hans (CDU) kommentierte die Maskenpflicht: „Um sich und andere noch besser vor einer Ansteckung mit dem Coronavirus zu schützen, wird ab Montag im Saarland eine Pflicht für Alltagsmasken in Kraft treten. Diese Maßnahme wurde schnell beschlossen und ebenso schnell hat das Saarland gehandelt.“ Als einziges Bundesland werde das Saarland flächendeckend allen Einwohnern jeweils fünf Masken zur Verfügung stellen, welche in den nächsten Tagen von den Kommunen kostenlos ausgegeben werden sollen. Hans lobte die Gemeinden, denn die hätten es geschafft, „in kürzester Zeit einen Verteilplan zu erarbeiten, der dafür sorgt, dass die Bürger koordiniert und sicher mit einem Masken-Starterpaket beliefert werden können“.

Im Saarland gilt Zusammenhalt als Tugend

Wirtschaftsministerin Anke Rehlinger (SPD) appellierte an die Saarländer, die Masken tatsächlich zu tragen: „Mit der Maske schützen wir andere. Wenn das alle tun, ist das gesellschaftlicher Zusammenhalt, der Menschenleben schützt. Und Zusammenhalt ist eine saarländische Tugend.“ Darüber hinaus sagte Rehlinger, die Alltagsmaske sei die ständige Erinnerung daran, dass die Corona-Krise noch nicht vorüber sei. Wie genau die einzelnen Kommunen die Masken verteilen, sei auf den Internetseiten der Städte und Gemeinden zu erfahren, sagte die Wirtschaftsministerin am Samstag.

In einigen saarländischen Gemeinden, beispielsweise in Blieskastel, begann die Verteilung der Masken bereits am Sonntag.