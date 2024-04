Die Blieskasteler Polizei ist umgezogen. Die neue Adresse ist das ehemalige Blieskasteler Amtsgericht.

Viele Jahrzehnte „wohnte“ die Polizei Blieskastel in einem eckigen Bau in der Molkereistraße in Webenheim, zwischen Sportplatz und Einkaufsmärkten, auf deren Gelände früher die Webenheimer Molkerei stand. Seit April jedoch haben die Beamten, die in Blieskastel Dienst tun, ihren Sitz nun im Haus des Bürgers, dem ehemaligen Blieskasteler Amtsgericht am Luitpoldplatz. Im Erdgeschoß des rechten Gebäudeteils hat die Stadt Blieskastel den Polizisten mehrere Büros hergerichtet und renoviert. Noch fehlt im Gebäude ein eindeutiger Hinweis, wo die Polizeiwache zu finden ist, an der Außenfassade jedoch hängt das bekannte blauweiße Polizeischild. Das Polizeirevier befindet sich ab sofort in der Luitpoldstraße 5 , auch bekannt als Rathaus III der Stadt. Die telefonische Erreichbarkeit ist unverändert über Telefon 06842/9270 möglich. Das Polizeirevier hat für Bürger von Montag bis Freitag zwischen 8 und 16.30 Uhr geöffnet.