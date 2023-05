Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Am 29. April, anderthalb Wochen vor Ablauf der Einspruchsfrist am 7. Mai, hatte der Einöder Ortsrat ausführlich über Änderungswünsche für die Planung der Bahnstrecken-Reaktivierung gesprochen. Am Donnerstagabend, 24. Juni, brachte die oppositionelle CDU-Fraktion das Thema nun erneut aufs Tapet.

Zwar ist sich der Einöder Ortsrat in seiner Zustimmung zur Wiederbelebung der Schienenverbindung zwischen Homburg und Zweibrücken einig. Ende April war aber deutlich geworden, dass das Gremium die Bedenken einiger Bewohner des Stadtteils ernst nimmt.