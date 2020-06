Am Donnerstag, 18. Juni, wird der Landesbetrieb für Straßenbau (LfS) für die weiteren Arbeiten an der Anschlussstelle Homburg die Abfahrt in Fahrtrichtung Saarbrücken sperren. Somit werden die Auf- und Abfahrt der Anschlussstelle Homburg in Fahrtrichtung Saarbrücken voll gesperrt, teilte die Homburger Stadtverwaltung mit. Der aus Richtung Mannheim kommende Verkehr wird über das Autobahnkreuz Neunkirchen und über die A 6 zurück zur Anschlussstelle Homburg geführt. Der auffahrende Verkehr in Richtung Saarbrücken wird weiterhin über die A 6 und die Anschlussstelle Waldmohr umgeleitet. Der LfS rechnet mit Verkehrsstörungen. Der Landesbetrieb empfiehlt, die durch die Sperre absehbaren Staus bei der Routenplanung zu berücksichtigen und eine längere Fahrzeit einzuplanen. rhp/wrt