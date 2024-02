Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Ein Einbrecher, der sich in meinen Staubsaugroboter hackt und dann genau weiß, in welchen Zimmern was zu holen ist. Firmen, die ständig meine privaten Gespräche aufzeichnen. Alexa, Handys oder Smarthomes hören große Teile unseres Lebens permanent mit. Wir haben mit einem Experten über die Gefahren gesprochen.

„The Internet Of Things“ (IOT), das „Internet der Dinge“, wird unser Alltagsleben mehr und mehr verändern. Dirk Behringer ist ein Fan dieser Spielereien. Die