Am Sonntag fliegt Matthias Maurer zur Internationalen Raumstation ISS. Er ist Absolvent der Uni des Saarlandes. Diese legt sich ins Zeug, wenn am 31. Oktober eine ganztägige Live-Veranstaltung in einer Halle bei St. Wendel über die Bühne geht.

Matthias Maurer, Astronaut der Europäischen Weltraumagentur Esa, ist in Gronig aufgewachsen, einem Ortsteil von Oberthal bei St. Wendel. Wenn der promovierte Materialwissenschaftler am Sonntag, 31. Oktober, nach den Sternen greift, ist seine Heimatgemeinde ganz nah dran: In der Oberthaler Bliestalhalle wird Maurers Start in Echtzeit auf Großleinwand übertragen. Wer das Ereignis lieber daheim beobachten möchte, kann dies per Internet und über eine Sondersendung des Saarländischen Fernsehens tun. Schließlich hat nicht jeder solches Glück wie Maurers Saarbrücker Uni-Professor Frank Mücklich, der als privater Ehrengast das Geschehen direkt vor Ort in Cape Canaveral/Florida mitverfolgen darf.

Das Saarland fiebert mit

Als elfter deutscher Astronaut bricht der 51-jährige Hobbywanderer am Sonntag zur Internationalen Raumstation ISS auf – und als erster aus dem Saarland. Dort genießt die Weltraummission größte Aufmerksamkeit: „Wenn wir jetzt die richtigen Weichen stellen, kann das Saarland als Wirtschafts- und Wissenschaftsstandort künftig enorm von der Raumfahrt profitieren“, sagt Alexander Funk aus Bexbach, der Vorsitzende der CDU-Landtagsfraktion. Die Anteilnahme in der Heimat ist so groß, dass diese dem Groniger Astronauten sogar zwei eigens kreierte Gourmet-Menüs mit auf die Reise gibt: Tüchtig Appetit machen Rehragout aus dem Restaurant „Taverne Borg“ sowie Geheirade mit Bliesgauer Schinken aus „Hämmerles Restaurant“ in Blieskastel-Webenheim.

Seiner Weltraummission, die ihn über Monate hinweg zum Besatzungsmitglied der ISS machen wird, hat Matthias Maurer den romantischen Namen „Cosmic Kiss (Kosmischer Kuss)“ verpasst. In der Bliestalhalle Oberthal wird am Sonntag ab 5.30 Uhr das Programm mit Liveübertragungen sowie Vorträgen von Experten aus Raumfahrt und Wissenschaft geboten. Um 6.30 Uhr meldet sich Maurer persönlich per Videobotschaft, ehe die Übertragung der Startvorbereitungen beginnt. Abheben soll die SpaceX-Rakete aus Elon Musks Technikschmiede um Punkt 7.21 Uhr deutscher (Winter-)Zeit.

Inzwischen hat die Universität des Saarlandes bereits mit ihren Vorbereitungen für eine Live-Schalte zur ISS begonnen, die am 26. Januar in die Saarbrücker Aula übertragen wird.

Unterhaltungsprogramm auch für die Kleinen

Besucher des Geschehens am Sonntag in der Oberthaler Halle wissen ihre Kleinen ab 10 Uhr in der benachbarten Bliestalschule beim Kinderprogramm gut aufgehoben – mit Wissenswerkstatt (10 bis 15 Uhr), einer Zaubershow (14 bis 14.30 Uhr), Airbrush-Tattoos (14.30 bis 17 Uhr) sowie Kinderschminken und Raketenbauen (15.30 bis 18 Uhr). Und in der Bliestalhalle zeigt der Modellbauclub Freisen Raumfahrt-Modelle.

Fernsehen und Internet

Das Regionalfernsehen des Saarländischen Rundfunks (SR) berichtet am Sonntag ab 7 Uhr eine Stunde lang live aus Oberthal, begleitet den Start mit Gesprächspartnern und schaltet nach Cape Canaveral. Um 9.45 Uhr wird die Sendung wiederholt. Maurers Start wird zudem live auf dem Facebook-Kanal der SR-Nachrichtensendung „Aktueller Bericht“ gezeigt.

Programm „Launchparty“, 31. Oktober in Oberthal

5.30 Uhr Beginn des Programms in der Bliestalhalle, Schwimmbadstraße 37. Eintritt frei, es gilt die 3G-Regel.

6.30 Uhr Übertragung einer Video-Grußbotschaft von Matthias Maurer auf Großleinwand. Anschließend Nasa-Livestream der Startphase.

7.21 Uhr Übertragung des Starts der SpaceX-Rakete

10 Uhr Vortrag der Esa „Die Zukunft europäischer Astronautenmissionen zur ISS und zum Mond“.

ab 11 Uhr Frühschoppen

13 Uhr Zaubershow mit Maxim Maurice aus St. Wendel

ab 13.30 Uhr Vorträge über Exzellenz-Forschung im Saarland. Unter anderem sprechen Freya Scheffler-Kayser (Missionsteam „Cosmic Kiss“ der Deutschen Raumfahrtagentur) und Michael Backes (Direktor des Saarbrücker Cispa Helmholtz-Zentrums für Informationssicherheit, Thema Cybersicherheit). Bergita Ganse, Professorin am Universitätsklinikum Homburg, spricht über Muskelforschung auf der ISS.

ab 15.30 Uhr Blasmusik

16.30 Uhr Per Teleskop wird die Raumkapsel mit Matthias Maurer beobachtet. Vorstellung des Projekts „St. Wendeler Sternenland“ zum Thema Nächtliche Lichtverschmutzung.

17 Uhr Bernhard von Weyhe (Esa) hält einen Vortrag über „Erd- und Umweltbeobachtung aus dem All“.