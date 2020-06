Am Samstag kontrollierte die Polizei im Saarland 56 Motorräder. Sieben der Maschinen wurden an Ort und Stelle stillgelegt, weil ihre Besitzer am Auspuff geschraubt hatten.

Die Kontrollstellen waren zwischen 10 und 18 Uhr an der Landesstraße 105 bei Mimbach, am Fechinger Berg, bei Bliesmengen-Bolchen und am Biesinger Berg an der B 423 bei Blieskastel eingerichtet, teilte die Polizei mit. Das Augenmerk der Beamten galt dem technischen Zustand der Maschinen und der Lärmentwicklung. Sieben Motorräder wurden aufgrund unerlaubter technischer Veränderungen am Auspuff stillgelegt, weil damit die Betriebserlaubnis der Fahrzeuge erloschen war, so die Polizei. Die Fahrer im Alter von 18 bis 57 Jahren mussten ihre Bikes stehen lassen. Außerdem kommen ein Bußgeld in Höhe von 135 Euro und ein Punkt in Flensburg auf die Fahrer zu. Vor der Weiterfahrt müssen zuerst die Mängel behoben und die Motorräder beim Tüv vorgeführt werden. Die Einsatzkräfte prüften das Motorrad einer 49-Jährigen, bei dem der Tüv bereits seit einem Jahr abgelaufen war. Die Frau muss ihr Zweirad nun beim Tüv vorführen und mit einem Bußgeld in Höhe von 60 Euro rechnen.