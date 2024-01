Er zieht Hunderte Händler auf den Platz rund ums Forum: Der Homburger Flohmarkt. Am kommenden Samstag, 3. Februar, findet der größte Flohmarkt in der Region wieder zwischen 8 und 16 Uhr statt.

Bei so viel Andrang stellt sich die Frage, wo man parken kann. Die Homburger Pressestelle berichtet, dass der Parkplatz auf dem ehemaligen DSD-Gelände, wo man sonst sein Auto abstellen konnte, für Flohmarkt-Aussteller nun nicht mehr zur Verfügung steht. Parken kann man am Samstag auf der Schotterrasenfläche, wo früher das Hallenbad war. Man kann auch auf umliegenden Parkplätzen, etwa beim mit dem Auto zwei Minuten entfernten Zweibrücker Tor oder auf dem Enklerplatz parken. Die Parkplätze der umliegenden Geschäfte dürfen laut Pressestelle nicht für Flohmarktteilnehmer oder -besucher genutzt werden.

Bis November Standplätze buchen

Am Mittwoch in der Woche darauf, 7. Februar, kann man schon wieder Standplätze für die nächsten Flohmärkte buchen. Es gibt noch wenige Dauerstandplätze, die jeweils für die Märkte bis November buchbar sind. Anmelden kann man sich entweder für einen einzelnen Flohmarkt oder für einen Dauerstandplatz online unter ticket-regional.de/homburg oder in der Tourist-Info am Kreisel in der Talstraße 57a, Mail: touristik@homburg.de, Telefonnummer: 06841 101820.